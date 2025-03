La notte da incubo di un gruppo di ragazzi: “Colpiti con una spranga e minacciati con un taglierino”

Magenta, 6 marzo 2025 – Una nottata di violenza che, solo per fortuna, non è sfociata in qualcosa di gravissimo. Alcuni amici, tutti ragazzi che vivono nel Magentino, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, si trovavano nel parcheggio del Mc Donald’s lungo la statale 11 a Magenta. Stavano trascorrendo alcuni momenti in allegria. A un certo punto si sono ritrovati davanti alcuni giovani. Coetanei, forse qualcuno con un paio di anni in più. Una battuta, una provocazione ed ecco che questo gruppo, composto da giovani italiani e altri di origine straniera, ha aggredito gli altri ragazzi. Hanno tirato fuori una spranga e un taglierino. Hanno colpito un giovane alla testa, ma per fortuna indossava il casco e non ha riportato ferite. Poi hanno minacciato gli altri.

"Soltanto per pura fortuna non è accaduto qualcosa di tragico – denuncia una madre –. Mio figlio e i suoi amici hanno subito un’aggressione brutale da parte di quei ragazzi. Oltre a minacce che non avevano nessun altro scopo se non quello di terrorizzare”. Nessun tentativo di rapina. Nessuna intenzione da parte degli aggressori di impadronirsi di telefonini o soldi. Soltanto l’intento di aggredire per il gusto di farlo. Sono volate minacce a non finire. Poi alla fine gli aggressori si sono dileguati.

I carabinieri come sempre intervengono, ma risalire ai responsabili è impresa pressoché impossibile. Ai pochi ragazzi che si sono presentati armati inizialmente se ne sono aggiunti altri, arrivati a dare man forte. Nella zona ci sono telecamere, ma non sempre sono uno strumento su cui poter contare. La cosa certa è che gli episodi violenti continuano. A lasciare senza parole è la facilità con la quale ragazzi poco più che maggiorenni siano disposti a fare del male ad altri giovani. Forse agendo sotto l’effetto dell’alcol o di stupefacenti. Nella frazione di Pontevecchio poche notti fa un uomo si è visto puntare il taglierino. E il malvivente si è impossessato solo di pochi centesimi e un pacchetto di sigarette.