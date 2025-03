L’ultima indagine, il caso della mantide. Il capitano Pulito si trasferisce ad Arona

Era stato in prima linea anche in occasione delle complicate indagini collegate al caso della “Mantide di Parabiago“, la donna ora a processo accusata dell’omicidio di Fabio Ravasio, avvenuto l’estate scorsa e “camuffato“ da incidente stradale: da giovedì il capitano dei carabinieri Salvatore Pulito ha lasciato il comando del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Legnano per assumere un nuovo, impegnativo incarico. Pulito sarà infatti al comando della Compagnia carabinieri di Arona (Novara). Dal settembre 2021, mese in cui è arrivato a Legnano, l’ufficiale è stato coordinatore e diretto investigatore in moltissime indagini, alcune delle quali hanno rivestito rilevanza nazionale.

Paolo Girotti