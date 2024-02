L’occasione del My Job Day. Turismo e ristorazione. Oltre 120 posti di lavoro

Oltre 120 posti di lavoro a disposizione nel settore del turismo e della ristorazione in provincia di Varese. Figure vacanti per le quali i lavoratori interessati potranno presentare la propria candidatura in occasione del My Job Day promosso dagli Enti Bilaterali, in programma il prossimo 14 marzo all’Unahotels di Varese. Dopo la prima edizione a Ispra e la seconda al Palace Hotel si torna con il format ormai rodato: i protagonisti saranno da una parte le aziende del settore turistico e della ristorazione in cerca di personale e dall’altra chi è in cerca di una occupazione in un hotel, in un ristorante o in un bar. Dalle 10 alle 14 i candidati avranno la possibilità di incontrare direttamente i responsabili delle risorse umane in cerca di figure da inserire nella propria attività.

La gamma di mansioni proposte dal giovane alla prima esperienza al lavoratore già formato è varia: receptionist, back office, addetti al banco, cuochi, pizzaioli, barman, camerieri, commis di sala, commis di cucina, manutentori, commis de rang, chef de rang, chef de partie, lavapiatti, tuttofare, pasticcieri. Le candidature si apriranno il 21 febbraio sul sito myjobvarese.com, e in collaborazione con la Provincia di Varese si svolgerà anche un’attività di selezione preventiva. Dal 14 al 16 febbraio in tutti i centri per l’impiego dell’ente ci sarà un "Recruiting Day" per raccogliere le candidature delle persone interessate a partecipare al My Job Day. Si può già prenotare un appuntamento accedendo al sito www.provincia.va.it/recruiting-myjob-day. C’è inoltre una seconda opportunità per chi è intenzionato a presentarsi ai colloqui, per imparare come proporsi a un’intervista di lavoro e a preparare il proprio curriculum vitae: temi al centro del webinar gratuito del prossimo 7 marzo dalle 10 alle 12. "Cercheremo di dare un valore aggiunto all’iniziativa rispondendo in maniera precisa alle aspettative degli operatori del settore che stanno completando gli staff in vista della stagione estiva", dice Alessandro Castiglioni, presidente dell’Ente Bilaterale del turismo della provincia. "Il turismo nel Varesotto è un comparto in crescita e quello della carenza di personale non deve essere un ostacolo".