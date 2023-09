Locali con clienti malviventi. Sanzionate due attività

Dopo le aree dismesse, i ritrovi di chi è dedito ad attività illegali. Continuano i controlli dei carabinieri per la sicurezza a Saronno. Nell’ultimo fine settimana i militari hanno passato al setaccio diversi locali ritenuti abitualmente frequentati da soggetti dediti ad attività illegali o nei quali si siano verificati episodi di grave turbamento dell’ordine pubblico e anche oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini per disturbo alla quiete negli orari notturni. L’attività è stata portata avanti con il supporto dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Varese e il Nucleo carabinieri antisofisticazione e sanità di Milano. Due le attività a cui sono state comminate sanzioni per diverse decine di migliaia di euro. È stato anche applicato il provvedimento cautelare della sospensione immediata dell’esercizio a causa delle carenze strutturali sanitarie e documentali riscontrate. Gli accertamenti seguono quelli sulle aree dismesse occupate da senza fissa dimora che settimana scorsa avevano portato a fermare 10 clandestini. S.G.