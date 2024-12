Lite tra fidanzati finisce a botte: lei in ospedale

Una donna ferita dopo una lite tra fidanzati. Una notte carica di tensione nella frazione di Malvaglio, dove un litigio si è trasformato in un episodio di violenza, lasciando una donna ferita e una comunità sgomenta. Erano circa le 4:30 del mattino quando, tra le mura di un’abitazione, una discussione animata è culminata in uno scontro fisico. Ad avere la peggio una donna di 40 anni, trasportata all’ospedale di Legnano da un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. Non è in pericolo di vita, tuttavia lo shock e il trauma di una notte segnata dalla violenza lasceranno sicuramente il segno. A seguito di una chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri, ora impegnati a fare luce sulla dinamica dei fatti.

Le indagini puntano a ricostruire con esattezza gli eventi che hanno condotto all’aggressione e a chiarire eventuali responsabilità. La violenza sulle donne in Lombardia registra ogni anno un numero elevato di casi di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, stalking e femminicidi. Secondo i rapporti delle autorità e dei centri antiviolenza, la Lombardia è tra le regioni italiane con il più alto numero di segnalazioni di episodi di violenza contro le donne. Nel 2023, si sono registrate oltre 6.000 denunce per reati di maltrattamento contro familiari e conviventi. La Lombardia è tristemente al vertice per casi di femminicidio, con una media di circa 15-20 vittime ogni anno. Solo nel 2023, i 50 centri antiviolenza regionali hanno accolto più di 8.000 donne in cerca di aiuto.

Ch.S.