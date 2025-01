Legnano, la lite tra genitori fuori da scuola finisce con un ferito e una denuncia

Legnano (Milano) – Nata come una discussione fuori da scuola tra due genitori, si è trasformata in breve in un violento alterco dove si è passati dalle parole alle mani, tanto che anche l’intervento degli agenti di Polizia locale non è riuscito a riportare la calma e il protagonista principale dello scontro si è guadagnato una denuncia per minacce e ingiurie a pubblico ufficiale.

Teatro dello spiacevole episodio sono stati gli spazi al di fuori delle scuole elementari Carducci di via XX Settembre, intorno alle 16. Qui è nata una discussione tra due uomini intorno ai 40 anni di età, uno di nazionalità italiana e un cittadino albanese, contesa che, di fronte ai minori nel frattempo usciti da scuola, si è poi trascinata pochi metri più in là sino a via Rossini. Al culmine della discussione la situazione è degenerata e, a quanto risulta, ad avere la peggio è stato un 44enne italiano, che ha subito leggere ferite al volto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza della Croce rossa e gli agenti di Polizia locale e questi ultimi sono stati assaliti verbalmente dall’aggressore. Il 44enne trasportato in ambulanza al pronto soccorso non ha sporto al momento querela di parte, mentre gli agenti del comando di corso Magenta hanno denunciato l’uomo per minacce e ingiurie a pubblico ufficiale.