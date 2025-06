Università Liuc. Confermato il presidente

Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Liuc, che guiderà l’Ateneo nel triennio 2025-2027. Alla carica di presidente è stato confermato l’imprenditore Riccardo Comerio (nella foto), past president di Confindustria Varese nel quadriennio 2015-2019 e presidente della Comerio Ercole spa di Busto Arsizio. Assume la doppia carica di vicepresidente e di amministratore delegato l’imprenditore Roberto Grassi, presidente della Grassi Spa società Benefit di Lonate Pozzolo e presidente uscente di Confindustria Varese che ha guidato negli ultimi sei anni, fino al passaggio di testimone con Luigi Galdabini.

Entrano, invece, per la prima volta a far parte del Consiglio di amministrazione dell’ateneo: Maria Anghileri (presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria), Barbara Colombo (amministrato delegato della Ficep spa di Gazzada Schianno), Luigi Galdabini (neopresidente di Confindustria Varese), Nicola Monti (amministratore delegato di Edison spa). "Ringrazio – ha dichiarato il presidente Comerio – tutti i consiglieri uscenti Vittorio Gandini, Pierangelo Rostoni e Marino Vago per la passione e la grande professionalità con cui si sono impegnati in questi anni per la crescita della nostra Università, così legata al mondo dell’industria e dell’imprenditoria. È questo l’elemento distintivo della Liuc nel panorama accademico nazionale e internazionale. Siamo un’università nata dalle imprese e che opera ogni giorno al fianco delle stesse per la formazione di una cultura manageriale e industriale sempre al passo con i temi e con le nuove sfide a cui è chiamato il sistema produttivo". Tra le conferme nella composizione del Cda, anche quella del direttore di Confindustria Varese, Silvia Pagani.

Silvia Vignati