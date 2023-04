Lion’s Day Boom del primo Tour Vespa

Quest’anno il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini per la giornata del Lion’s Day andata in scena domenica si è speso su ben due fronti: al mattino col Primo Tour Vespa Lions in collaborazione col Satellite Naviglio Grande presieduto da Riccardo Crespi e nel pomeriggio accompagnando i ragazzi diversamente abili di Parabiago al museo delle Ferrari a Caronno Pertusella grazie ai mezzi messi a disposizione dal Club Satellite 4X4 e con l’aiuto del Lions Club Busto Arsizio Onda Rossa. Il Club sperava in una buona partecipazione, ma il Presidente Ambrogina Ferrario ha potuto comunicare con soddisfazione che tutte le più rosee aspettative sono state superate.Ch.S.