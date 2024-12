Lilla, la stagione dei tormenti. Il secondo mister se ne va avventura finita anche per il ds

La domenica calcistica di Legnano ha portato un amaro responso sul campo della Rhodense, dove i lilla, avanti 3-1 a venti minuti dal termine, sono stati raggiunti e superati in un rocambolesco 4-3. Un epilogo beffardo che potrebbe segnare il tramonto dell’esperienza di Luca Cataldo sulla panchina di una squadra ormai in piena crisi. L’ultima vittoria risale al 19 ottobre, un 2-0 al fanalino di coda Base 96 Seveso. Da allora, due miseri pareggi e cinque sconfitte hanno fatto sprofondare il Legnano al penultimo posto, con 28 gol incassati, cifra che ne fa la terza peggior difesa del torneo.

Sergio Zoppi, il presidente che ha tenuto viva la fiammella del calcio lilla con sacrifici economici non indifferenti, non vuole arrendersi all’idea di una retrocessione che sarebbe la seconda consecutiva, dall’altisonante Serie D fino alla Promozione. Ma la pazienza, si sa, non è eterna, e la panchina di Cataldo, già subentrato alla terza giornata al dimissionato Giuseppe Dicuonzo, sembra sul punto di cedere. Assente ieri pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, ufficialmente per motivi di salute, il tecnico ha lasciato la squadra nelle mani del vice Valerio Foglio. Una soluzione provvisoria, mentre in casa lilla si vagliano i nomi di chi potrebbe ereditare il timone.

Avventura finita anche per il diesse Nico Caserta che da oggi cambia mansione: si occuperà della direzione organizzativa, mentre per ora rimane al suo posto il Dg Eros Pogliani. Con il derby di domenica contro il Saronno dell’ex tecnico lilla Fiorenzo Roncari all’orizzonte, l’ambiente è in fermento. Tra i papabili alla panchina si fa il nome dell’ ex Varese Giuliano Melosi, di Luciano De Paola ed Ezio Rossi, senza dimenticare figure esperte come Roberto Frino (Verbania e Arona), Alessandro Oliva (Pro Patria) e gli ex Pro Sesto Stefano Di Gioia e Francesco Parravicini. Il "Mari" si prepara a vivere una settimana calda, in netto contrasto con il clima invernale. Gli scenari sono ancora tutti da scrivere, ma una cosa è certa: il Legnano non può permettersi di restare spettatore della propria decadenza. La storia lilla chiede un colpo di reni, un sussulto d’orgoglio che restituisca ai suoi tifosi il calcio che merita.