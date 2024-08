Lilla, arriva un altro dirigente ma il nome del mister resta ancora un tabù

Legnano (Milano), 3 agosto 2024 – Non smette di stupire il Legnano calcio di patron Enea Benedetto che ha ufficializzato la nomina di Gianluca Greco come direttore generale della società dopo l’arrivo di Alessandro De Rose, neo responsabile dell’area tecnica ed amministrativa del club. Greco ha alle spalle esperienze come direttore sportivo in serie D all’Olympia Agnonese in Molise ed al Nereto in Abruzzo.

“Sono qui per metterci il massimo impegno possibile – ha dichiarato il neo direttore generale del club lilla – e sono orgoglioso di lavorare in una società gloriosa come l’Ac Legnano. Ci teniamo a fare bene e vogliamo dimostrare ai tifosi di meritare la loro fiducia. Punteremo sui ragazzi giovani e di prospettiva con l’obiettivo di consolidare la categoria. Inizieremo la preparazione precampionato il 12 agosto e la prossima settimana annunceremo anche il nome del nuovo allenatore”. Il neo allenatore dei lilla potrebbe essere Antonio Germano, amico dei due che ha un passato da mister esonerato ad Isola Capo Rizzuto con De Rose diesse. Qui iniziano le tante domande dei tifosi, ad iniziare dal fatto che lo stesso De Rose insieme a Gianluca Greco fino a qualche settimana fa erano insieme all’Imperia in Serie D. Il club ligure a fine giugno li aveva ufficializzati così: “La Ssd Imperia Calcio comunica che per la prossima finestra di mercato si avvarrà della collaborazione dei signori Gianluca Greco e Alessandro De Rose”.

Il primo avrebbe dovuto occuparsi del mercato della prima squadra ed il secondo del rilancio del settore giovanile, con compiti sul reperimento di sponsor. Di loro non se ne seppe più nulla fino al 19 luglio scorso quando furono sollevati entrambi dall’incarico. Insomma tante, troppe domande, alle quali si associano quelle relative all’uso della sede societaria che di fatto non dovrebbe più essere nelle disponibilità del Legnano calcio dopo la cessione del contratto che legava al Mari la società di via Palermo.