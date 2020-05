Magenta (Milano), 18 maggio 2020. La Fase 2 del liceo scientifico Bramante di Magenta è digitale e musicale al tempo stesso, come la sua anima. Bramante soul - letteralmente l’anima del Bramante - è il pezzo scritto e interpretato dai ragazzi del laboratorio musicale del liceo, un pezzo che ha partecipato a un concorso internazionale riuscendo, addirittura, ad arrivare in finale. Solo che poi è esplosa la pandemia, le scuole sono state chiuse e la finale del 25 aprile è stata rinviata a novembre.

«Noi però non ci siamo persi d’animo - spiega il professore di religione Sergio Garavaglia a cui il nuovo dirigente scolastico Felice Cimmino ha affidato la direzione tecnica del laboratorio musicale - e abbiamo deciso di registrare una versione della canzone a distanza, con un video montato grazie all’uso delle videochat e della didattica a distanza. A novembre andremo in finale al Gef, il festival mondiale di creatività nella scuola che verrà ospitato all’Ariston di Sanremo: i ragazzi sono stati bravissimi e anche il preside li ha ringraziati per le emozioni che sono stati in grado di regalare».

Ecco i loro nomi: Antonio Sulfaro, Gabriele Sulfaro, Emanuele Galli, Gesica Mircea, Isabella Morreale, Luca Simonelli, Matteo Garzone, Giorgia Valisi, Edoardo Frosi, Emanuele Iaconis, Sofia Da Ros, Silvia Giraldi e Thomas Macchi. Bramante Soul si può ascoltare anche su YouTube.