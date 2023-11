Ecomondo: Legnano vince il premio Mobilità sostenibile con la Bicipolitana (e non solo)

Legnano (Milano), 9 novembre 2023 – Il Comune di Legnano si è aggiudicato questa mattina uno dei tre premi principali per lo Sviluppo sostenibile messi in palio da Ecomondo per il 2023, premi che secondo la definizione degli stessi ideatori identificano aziende a Amministrazioni “top in green economy”. I premi vengono assegnati in occasione di Ecomondo, l’expo in svolgimento in questi giorni a Rimini e che si definisce come “ecosistema della transizione ecologica” oltre che “il punto di incontro e di dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, autorità locali”: il premio è giunto alla sua tredicesima edizione ed è promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-ItalianExhibition Group con il patrocinio del Mase.

Il riconoscimento

Il Comune di Legnano ha vinto il premio “Mobilità sostenibile”, istituito in collaborazione con Green City Network e l’ Osservatorio Nazionale Sharing mobility, grazie al suo programma pluriennale di interventi, integrati tra loro – “Bicipolitana” e “Rete verde e del commercio” – che ha come obiettivo sviluppare la mobilità lenta, migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi urbani periferici con iniziative di rigenerazione urbana.

“La Bicipolitana è una rete ciclabile unitaria, ad integrazione e completamento di quella esistente – viene spiegato nelle note del premio assegnato da Ecomondo -, facilmente identificabile grazie ad un progetto grafico e segnaletico, che unisce i quartieri della città ai comuni limitrofi, con piazze, spazi di ritrovo, cicloposteggi, punti di ricarica e manutenzione bici, totem informativi multimediali, oltre a contabici e infomobilità. La Bicipolitana è integrata, lungo gli assi commerciali, dalla Rete verde e del commercio, per favorire l’accessibilità e la circolazione di tutti gli utenti, soprattutto fragili (ABCD: Anziani, Bambini, Ciclisti e Disabili), attraverso interventi di riqualificazione urbana e il sistema di parchi, giardini, viali alberati e un rain-garden”.

Gli altri premi

Gli altri due premi principali di Ecomondo sono stati poi così assegnati: il premio "Economia Circolare" in collaborazione con CEN_Circular Economy Network ad AMIU Genova SpA in collaborazione con il Comune di Genova per il progetto “C-City – Genova Città Circolare “, realizzato da AMIU in collaborazione con il Comune di Genova, l’Università degli studi di Genova e il Job centre srl.

Il premio “Gestione circolare delle acque”, istituito in collaborazione con Enea, è stato assegnato a Società Metropolitana Acque Torino, SMAT S.p.A Per la gestione dell’acqua piovana nella Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura a Torino con soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions): un tetto verde intensivo con giardino, posto su parte della grande terrazza a sud, una serra aeroponica, un giardino pluviale.