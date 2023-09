Legnano, sos parcheggio deserto. Presto più luce e sicurezza

Lenano, 22 settembre 2023 – È uno dei parcheggi pubblici della città sotterranei e che proprio per questo motivo non vengono utilizzati dagli utenti, intimoriti dalla scarsa sicurezza percepita: ora, dopo l’iniziale esclusione dagli interventi previsti, per quello di via Cristoforo Colombo sono stati finalmente reperiti i finanziamenti che dovrebbero permettere una migliore illuminazione e accessibilità, così da eliminare gli elementi di pericolosità che ne impediscono sino a oggi l’utilizzo. Proprio in questi giorni, infatti, si sta procedendo con l’affidamento dell’incarico per la progettazione che punta a modificare il sistema di illuminazione del parcheggio, quello di sorveglianza e all’installazione della cartellonistica che pubblicizza la presenza dell’area di sosta.

Il parcheggio di via Cristoforo Colombo serve la zona di piazza del Popolo, ed è diventato particolarmente importante soprattutto ora che l’area è stata da poco riqualificata con il taglio di numerosi posti auto prima disponibili. Il recupero del parcheggio, che può ospitare un centinaio di autovetture, era previsto nella prima versione degli interventi programmati per la "Rete verde del commercio": procedendo a partire dalla stazione ferroviaria, infatti, questo era proprio il primo intervento immaginato per valorizzare anche le attività commerciali limitrofe, connettendole a quelle esistenti su Piazza del Popolo.

L’idea di massima cambiò poi strada facendo causa disponibilità finanziarie e, mentre piazza del Popolo veniva riqualificata, del parcheggio non si era più parlato. Detto che gli interventi al parcheggio potrebbero risolvere alcuni problemi di sosta, cosa funziona e cosa non nel contestato progetto della piazza da poco concluso? Di certo l’impatto complessivo è esteticamente piacevole, ma tra le cose che non funzionano vanno elencati: un lampione che, praticamente da sempre, è spento, fornendo un feedback certo non piacevole dopo un intervento così caldeggiato; sono proseguiti durante i mesi estivi anche gli improvvisi black out elettrici che lasciano la piazza al buio e che già avevano caratterizzato gli ultimi anni; le nuove pensiline per le fermate degli autobus posizionate sui due lati, sicuramente esteticamente piacevoli, si stanno rilevando inutili dal punto di vista funzionale perché, totalmente trasparenti, non riparano in alcun modo dal sole durante i mesi estivi né a proteggere in caso di piogge.