Legnano, rissa fuori da un locale in via Bellingera: ventenne milanese finisce in ospedale

Legnano (Milano), 8 ottobre 2023 – Ancora la zona di via Bellingera al centro di una lite notturna tra gli avventori dei locali pubblici che hanno sede proprio in questo quartiere cittadino. A farne le spese è stato un giovane di 20 anni, che è stato infine trasportato in ospedale in codice giallo per le ferite subite.

L’episodio è accaduto poco dopo le 4 del mattino quando, per motivi ancora da chiarire, di fronte a un locale pubblico è improvvisamente scoppiata una lite tra gli avventori dello stesso: la lite è presto degenerata e un ragazzo di 20 anni, residente a Milano, è stato infine picchiato da più persone. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e al giovane sono state prestate le prime cure: il ventenne è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. La dinamica dei fatti è ora in fase di accertamento da parte degli agenti del commissariato di via Gilardelli.

Non è la prima volta che questa zona è al centro di episodi violenti: nel marzo del 2022, poco dopo le 4 del mattino, un giovane di diciotto anni era stato infatti aggredito proprio in via Bellingera, a pochi passi dalla discoteca legnanese Secret. Il ragazzo era stato poi condotto in ospedale e sottoposto a una visita di controllo durante la quale gli era stata riscontrata una frattura alla mandibola con una prognosi di 35 giorni. Dopo questo episodio la discoteca legnanese era stata altre volte al centro di controlli: gli agenti del commissariato Legnano avevano constatato più volte la presenza di un numero fin troppo elevato di persone all’interno dei locali di via Belligera, fino a determinare il superamento della capienza massima consentita. Nel mese di febbraio di quest’anno, infine, un provvedimento del questore aveva condotto alla sospensione per 15 giorni della licenza del locale.