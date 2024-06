Legnano premia la Protezione Animali. All’associazione destinati 72mila euro

Anche per la dichiarazione dei redditi del 2023, così come era successo negli anni precedenti, al primo posto non c’è chi si occupa di persone, ma chi ha come compito principale quello di accudire e trovare una nuova casa a cani e gatti abbandonati sul territorio di Legnano: dicono questo i dati relativi alla graduatoria cittadina degli enti a cui i contribuenti hanno scelto di destinare la quota del 5 mille dell’Irpef in occasione della dichiarazione dei redditi 2023. Anche senza indicare nulla, il 5 per mille viene devoluto genericamente e poi ripartito dallo Stato. Per quanto riguarda il 2023 - l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un paio di giorni fa i dati delle preferenze espresse dai contribuenti – su base nazionale il 5 mille ha avuto come "ricevitori" in totale ben 80.838 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica si trovano gli Enti del Terzo Settore e Onlus (58.870), a seguire le Associazioni sportive dilettantistiche (13.306), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (446), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (177) e gli Enti gestori delle aree protette (24).

Nell’elenco figurano anche 7.909 Comuni. In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2023 distribuirà oltre 520 milioni di euro. Come anticipato, la Protezione Animali Di Legnano Odv guida la classifica per quanto riguarda gli Enti di Legnano e all’organizzazione di volontariato legnanese verranno distribuiti in totale oltre 72mila euro; al secondo posto in questa speciale graduatoria troviamo la Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù, con una quota che supera di poco i 24mila 500 euro.

Sul podio, poi, anche il Comune di Legnano, che incassa poco più di 24mila euro. Altre quattro realtà superano quota 20mila euro con il 5 per mille: si tratta della Carovana Società Cooperativa Sociale (23.928 euro), Santi Domenico E Magno (23.623 euro), Santi Martiri Società Cooperativa Sociale (22.851 euro) e Avis comunale di Legnano (21.930 euro). Sopra i 10mila euro, infine, la Fondazione Degli Ospedali Di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta Onlus, che incassa 13.794 euro.