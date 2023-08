Legnano, poste chiuse fino a lunedì: il condizionatore é rotto. Gli uffici ‘alternativi’

Legnano, 25 agosto 2023 – Aria condizionata rotta: l'ufficio postale di piazza Vittorio Veneto nell’Oltrestazione di Legnano resterà chiuso fino a lunedì prossimo. Un guasto all’impianto di condizionamento rende impossibile il lavoro all'interno dei locali a causa delle alte temperature di questi giorni. Le indicazioni date dalle Poste sulla chiusura sono quanto meno singolari ed indicano come filiale più vicina quello di Rescaldina, molto più lontana di quello di Canegrate o Castellanza. Come ufficio postale “più vicino aperto anche di pomeriggio” viene indicato invece quello di Legnano in via Palestro che però rimane aperto solo al mattino. Molta confusione quindi per buona pace dei clienti e dei cittadini.