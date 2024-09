Legnano, ladro di biciclette colto sul fatto e denunciato

Legnano (Milano) – Il classico ladro di biciclette, la figura meno sopportata da quanti arrivano in stazione sulla loro due ruote e spesso rientrano la sera… a piedi, questa volta è stato colto sul fatto: venerdì mattina, gli agenti della Polizia di Stato di Legnano, impegnati nel quotidiano servizio di prevenzione e controllo del territorio, sono stati infatti allertati da un cittadino che ha prontamente chiamato il 112 per segnalare che davanti ai suoi occhi qualcuno stava rubando una bicicletta e il rapido intervento degli agenti ha questa volta permesso di fermare l’autore materiale del furto e denunciare il ladro 21enne.

Il furto è avvenuto in piazza Butti, di fronte alla stazione ferroviaria cittadina, e il ladro aveva inizialmente cercato di far perdere le sue tracce. Ricostruendo la dinamica degli eventi dal racconto del testimone, che ne aveva seguito i movimenti dalla finestra della propria abitazione finché l'individuo era sparito dalla sua visuale, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo mentre passeggiava poco lontano, in piazza Monumento, portando con sé le due biciclette rubate.

I poliziotti del Commissariato Legnano lo hanno dunque seguito e rintracciato infine sulla banchina della stazione, mentre era in attesa di un treno: a quel punto sono partiti gli accertamenti e gli agenti hanno appurato che il soggetto, un cittadino egiziano irregolare di 21 anni, con precedenti per danneggiamento e possesso di oggetti atti ad offendere, era riuscito ad appropriarsi di due mountain bike in due momenti distinti, utilizzando un oggetto di grandi dimensioni, presumibilmente una pietra, per danneggiare i lucchetti che tenevano assicurate le bici alla rastrelliera.

Le mountain bike sono state dunque sequestrate in attesa che i rispettivi proprietari sporgano le rispettive querele presso le forze dell’ordine, mentre il 21enne è stato indagato in stato di libertà per furto, aggravato dalla violenza sulle cose esposte a pubblica fede.