Legnano, ladri in azione in via Rossini: colpiti un bar e una pizzeria

Legnano, 28 novembre 2023 – Doppio colpo per i ladri nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 novembre: prima hanno fatto irruzione al Cafè Royal di via Rossini introducendosi da alcune finestrelle. Il bar, ritrovo della tifoseria lilla più "focosa", è stato messo a soqquadro dai malviventi che hanno rubato le monete del fondo cassa ed il salvadanaio per la raccolta fondi a favore del gattile, consumando sul posto anche dolci vari e bevande, causando purtroppo danni ingenti.

Ma i colpi non sono finiti qui perché nella stessa via, i ladri sono entrati in azione anche nella pizzeria Tom & Jerry, sfondando la vetrina dell’esercizio commerciale con una pietra. La refurtiva è stata di pochi spiccioli, contenuti nella cassa ma i danni per il negozio sono ingenti, essendo stato messo sottosopra.

La questione sicurezza rimbalza ancora una volta sulle cronache locali della città. “La città deve essere presidiata con maggior rigore, le persone oneste non sono intimorite dalla presenza di esercito e polizia. I malintenzionati meritano di sentire il fiato sul collo. Per noi questa è l’unica strada per riprenderci lo spazio che la delinquenza ci sta rubando” ha commentato la Lega legnanese.