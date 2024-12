Legnano, infarto in casa: 50enne salvato grazie al Dae recuperato al Tennis club

Legnano (Milano), 6 dicembre 2024 – Salvato dalla prontezza di spirito delle persone in quel momento presenti nell’abitazione e dalla diffusa rete di defibrillatori automatici che punteggia la città di Legnano.

L’episodio ha avuto come protagonista un uomo di circa 50 anni che è stato colpito da infarto nella sua abitazione a pochi passi dal centro di Legnano. Alla chiamata dei soccorsi, l'operatore Areu ha indicato ai presenti sul posto la posizione del defibrillatore più vicino, collocato al Tennis club.

Recuperato l'apparecchio i soccorritori hanno applicato i due elettrodi sul torace del paziente e, sempre seguendo le indicazioni telefoniche dell'operatore Areu, atteso l'analisi del ritmo cardiaco.

Al messaggio “shock consigliato” che i Dae rimandano con chiarezza all’utilizzatore, hanno premuto il tasto di erogazione della scarica proprio mentre i sanitari giungevano in abitazione.

Grazie alla tempestività dell'intervento, il cuore dell'uomo ha ripreso a battere e, dopo la stabilizzazione messa in atto dall'equipe sanitaria, è stato trasportato cosciente in pronto soccorso a Legnano.

“La rete di defibrillatori cittadini dimostra ancora una volta la sua efficacia nel salvare vite . spiega Mirco Jurinovich, presidente di "60milavitedasalvare", l’associazione che proprio della diffusione della cultura dei Dae ha fatto una missione - . Gli apparecchi, di facile e sicuro utilizzo, possono essere attivati da qualunque cittadino grazie a semplici passaggi e chiari messaggi vocali, il tutto sotto la guida telefonica dell'operatore Areu.

Nonostante siano ormai indiscutibili i risultati, in termini di sopravvivenza, raggiunti grazie alla capillare diffusione dei defibrillatori, registriamo ancora una scarsa sensibilità sull'argomento. Nella letterina per Babbo Natale chiederemo un unico regalo: l'attenzione, soprattutto quella della politica centrale dalla quale attendiamo da più di tre anni l'emanazione dei decreti attuativi della legge 116/2021 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici' le cui norme, se correttamente applicate, potrebbero salvare migliaia di vite”.