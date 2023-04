Legnano, in via Monte Nevoso cede il tetto alle Case Aler: evacuate dieci famiglie

Un forte rumore, un grande spavento. Nella serata di giovedì, la palazzina Aler di via Monte Nevoso 24 è stata interessata da un problema strutturale, che ha riguardato il tetto. Sul posto si è immediatamente recata la vicesindaca, Anna Pavan, che racconta: "Gli abitanti hanno avvertito un fragore, determinato da una parte ammalorata del tetto, che aveva ceduto. Per garantire la sicurezza e scongiurare ulteriori danni e rischi per le persone, i vigili del fuoco hanno ritenuto necessario evacuare le famiglie presenti. C’è chi ha scelto di essere temporaneamente ospitato da amici o parenti, e chi invece ha preferito trascorrere la notte in un albergo in città, parliamo di circa una decina di persone". La presenza della dottoressa Pavan conferma la proficua collaborazione fra Aler e Amministrazione comunale. Nella mattinata di ieri si sono svolti i sopralluoghi tecnici, le perizie, e sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza. "Le notizie sono state piuttosto rassicuranti - prosegue la vicesindaca -. Il cedimento è stato puntellato e si prevede che nel giro di qualche giorno le famiglie potranno rientrare nei loro alloggi". Fattivo interessamento è stato altresì dimostrato da Mario Brambilla, consigliere comunale di maggioranza delegato alle politiche abitative e di housing sociale: anche lui prontamente intervenuto sul posto. Il complesso delle palazzine Aler, compreso tra le vie Monte Nevoso, Bissolati e Gorizia, nasce negli Anni Quaranta. Gli inquilini avevano già fatto notare la presenza sul soffitto di una lesione, ingranditasi nei giorni successivi. Aler Milano, Azienda lombarda per l’edilizia residenziale, è un ente pubblico proprietario e gestore di un patrimonio di edilizia pubblica di 70.057 unità immobiliari a Milano e provincia.