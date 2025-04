Le psichiatre: Trifone pienamente capace d’intendere e volere

È stata depositata la perizia psichiatrica su Marcello Trifone, ex marito di Adilma Pereira Carneiro, imputato nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, investito e ucciso nell’agosto 2024 a Parabiago. La consulenza, firmata dalle dottoresse Laura Ghiringhelli e Marina Carla Verga, esclude qualsiasi patologia psichiatrica e conferma che Trifone era pienamente capace di intendere e volere, anche al momento del delitto. Secondo quanto emerso Trifone si trovava a bordo dell’auto insieme a Igor Benedito, figlio di Adilma, ritenuto l’esecutore materiale dell’investimento che ha portato alla morte di Ravasio.

"Marcello Trifone non è affetto da disturbo psichiatrico ascrivibile alla più accreditata e recente nosografia. Il soggetto è in grado di partecipare coscientemente al processo", si legge nella relazione tecnica che rappresenta un passaggio chiave per il proseguio dell’iter giudiziario.

La perizia, chiesta appunto per valutare la capacità dell’imputato di affrontare il procedimento, conferma dunque la piena responsabilità psichica di Trifone e potrà pesare significativamente nel processo. Trifone, ex marito di Adilma, è stato sotto la luce dei riflettori per diverso tempo. Su di lui il dubbio che fosse stato in qualche modo soggiogato dalla donna che, anche in carcere, ha continuato a dargli suggerimenti sui legali da arruolare e sulle strategie processuali.

Ch.S.