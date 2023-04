Le case popolari ai raggi X Infiltrazioni, vandali, morosi negli alloggi in via dei Salici

di Silvia Vignati

Case Aler, via dei Salici. La società che gestisce parte del patrimonio immobiliare di residenza popolare risponde alla denunce di disservizi. Dei 60 alloggi su tre civici, 55 risultano regolarmente assegnati. Due sono in fase di assegnazione, tre in ristrutturazione. "Sui citofoni – precisa Aler – l’impianto risulta attualmente funzionante nel suo complesso e non abbiamo segnalazioni pendenti rispetto a singoli apparecchi. Procederemo in ogni caso a una verifica puntuale e complessiva dell’impianto nel corso della prossima settimana". In merito ai cancelli, "Aler provvederà al ripristino, ma sono oggetto di atti vandalici che ne compromettono spesso il funzionamento".

Le inflitrazioni sono monitorate. "È stato compiuto un ulteriore sopralluogo – dicono dall’azienda –. Stiamo verificando con l’impresa le azioni da intraprendere per eliminare nel minor tempo possibile e in maniera definitiva le criticità segnalate e individuare puntualmente l’origine della perdita. Sul mancato rimborso di opere murarie non risulterebbero pendenti pratiche di tale natura, restiamo però disponibili a un approfondimento". In merito ai nuovi boiler elettrici, "gli stessi rientrano in un progetto di rivisitazione dell’impianto di teleriscaldamento attuale, gestito da Amga Legnano, e realizzato nel 2007 al servizio dei fabbricati Aler di via Sauro e Salici, nell’ambito del Contratto di Quartiere II - Quartiere Mazzafame. Con tale intervento le vecchie caldaiette erano state rimpiazzate dall’impianto centralizzato. In accordo con Amga e con il Comune, si sono recentemente individuate alcune opere finalizzate a ridurre e ottimizzare i consumi dell’impianto, che se oggi fornisce sia riscaldamento che acqua calda, con l’installazione dei boiler elettrici negli appartamenti verrà utilizzato unicamente nella stagione invernale per il riscaldamento. I lavori avranno inizio a maggio". Infine il tasso di morosità. "Relativamente ai tre civici di via Salici (13-15-17), oltre la metà degli inquilini (2955) presenta un debito medio pro capite nei confronti di Aler che supera i 500 euro, maturato per canoni e servizi comuni escluso il riscaldamento che, come detto, è di competenza Amga". L’importo complessivo del credito vantato dalla sola Aler sui tre fabbricati è quindi di circa 300mila euro.