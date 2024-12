L’amministrazione cerca creativi per “Le stanze dell’arte“

Candidature aperte per “Le stanze dell’arte“, il progetto espositivo, avviato nel 2016 e dedicato agli artisti del territorio ai quali si vuole dare risalto attraverso autonomi progetti di valore artistico di tecniche diverse: dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alle istallazioni. L’obiettivo è organizzare mostre collettive, per integrare il calendario delle esposizioni organizzate dal Comune: ogni artista riceverà pubblicità sui canali istituzionali e avrà la possibilità di esporre gratuitamente in una o più sale del Castello.

La call è aperta a tutti i creativi che vogliano esporre singolarmente o riuniti in collettivi opere di pittura e grafica, scultura e installazione, anche site-specific oppure fotografia. Per candidarsi occorre compilare entro il 26 gennaio il modulo on-line inserito nella pagina web “Le stanze dell’Arte“ sul portale istituzionale.

Tutte le proposte saranno valutate dall’ufficio Cultura. Le mostre si svolgeranno nel corso del 2025 per la durata di 15 giorni (con apertura sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19). P.G.