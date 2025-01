Lamine N’Diaye rinforza l’attacco di mister Imbriaco

Il Sedriano si prepara a rafforzare la sua rosa con un innesto di qualità: Lamine N’Diaye, classe 1998, è il nuovo acquisto della prima squadra guidata da mister Imbriaco. L’annuncio ufficiale segna un momento importante per il club, che punta sull’esperienza e sul talento di un giocatore dal curriculum internazionale per dare nuova linfa al reparto offensivo.

N’Diaye, alto 183 cm e mancino naturale, ha iniziato la carriera nelle giovanili del Milan, passando poi per prestigiose esperienze con Renate, Inter Primavera e Lazio Primavera. Il suo debutto tra i professionisti è avvenuto in Serie B con la maglia del Brescia, un traguardo che ha confermato le sue qualità.

N’Diaye ha deciso di misurarsi anche all’estero, giocando in Serie C spagnola con Marbella, Paiosaco e Almagro, prima di rientrare in Italia per militare in Serie D con squadre come Foligno, Real Calepina e Castanese. Recentemente il suo talento è passato sotto i riflettori grazie alla breve parentesi con il Legnano. Ora, con la maglia del Sedriano, è pronto a mettere a disposizione della squadra la sua fame di gol.

