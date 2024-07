La raccolta differenziata in riva al Maggiore promossa da Legambiente

Porto Ceresio (Varese), 8 luglio 2024 – Tappi di plastica e di metallo, mozziconi di sigarette e bastoncini di cotton fioc. È solo una piccola parte del campionario di rifiuti trovati dai volontari della “Goletta dei Laghi” di Legambiente sulle spiagge di Porto Ceresio, che nelle scorse settimane avevano raccolto campioni d’acqua in vari punti

del Verbano per monitorare lo stato d’inquinamento del lago. Un segnale evidente che al problema, enorme, delle microplastiche che popolano laghi e mari si affianca quello dei rifiuti tradizionali. “Con la Goletta abbiamo fatto parallelamente un controllo sulla gestione dei rifiuti sui laghi lombardi – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Su tutti pesa il numero di turisti che ogni anno transitano, anche per un solo giorno, nelle località lacustri. La sfida verso la sostenibilità ambientale passa anche per il Ceresio dalla corretta gestione dei rifiuti, aumentando la quantità differenziata e diminuendo il residuo secco non differenziabile”.

I dati della differenziata

I Comuni della provincia di Varese sono fra i più virtuosi d’Italia, con una media del 76% di raccolta differenziata. In cima alla classifica Lavena Ponte Tresa con l’80% di raccolta differenziata, seguita da Porto Ceresio con il 72% e, infine, Brusimpiano con il 69%. Ma sono ancora circa 1350 le tonnellate di rifiuti ancora indifferenziati, “con un residuo secco per abitante pari a 140 chili l’anno”. Soprattutto i Comuni lacustri devono fare i conti con un’affluenza di turisti che incide in modo significativo nella produzione di rifiuti. Presenze turistiche in aumento con oltre trecentomila pernottamenti registrati nel 2023 sulle rive italiane del lago. “I Comuni lacustri sia sulla sponda lombarda sia su quella piemontese devono far della tutela del paesaggio e dell’ambiente dalla pressione turistica una priorità – è l’invito di Legambiente –abbassando ulteriormente la quantità di rifiuti avviati a smaltimento”. E domani, martedì 9 luglio, i dati dello stato delle acque attraverso i campioni raccolta dalla Goletta dei Laghi nel Verbano saranno presentati a Laveno Mombello. Appuntamento alle 10 e 30 alla Sala civica di piazza Italia alla presenza della presidente Barbara Meggetto e dei rappresentanti dei circoli della Valcuvia e del Luinese. Si replica il 12 luglio a Sesto Calende.