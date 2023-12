Legnano, ladri in azione nella farmacia Sempione: danni e soldi spariti. Furti anche in alcune cantine dell’Oltrestazione

LEGNANO (MILANO) - Ladri di farmacie in azione durante le feste. Prima Canegrate e adesso a Legnano. Tra mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre i ladri hanno colpito la farmacia Sempione.

Porta distrutta, soldi spariti e tanti danni. Sparito il denaro che c’era in cassa il cui ammontare è ancora da quantificare.

Durante la Vigilia di Natale i ladri, forse la medesima banda, sono entrati nella farmacia di via 4 Novembre a Canegrate. Anche in questo caso: danni alla porta e soldi spariti.

Ladri in azione anche nelle cantine di alcune palazzine dell’Oltrestazione, in un caseggiato di via Liberazione a Legnano. I ladri hanno forzato le serrature delle cantine scappando con alcune biciclette. Prima di Natale altro furto in via Flora: rubati attrezzi, bici, strumenti elettronici. I furti sono stati tutti denunciati.