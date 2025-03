La zona dei giochi torna senza barriere

Avviata la riqualificazione dell’area giochi del Parco Crivelli. Obiettivo, restituire decoro e funzionalità allo spazio creato nel 2016 come luogo senza barriere per tutti i bambini. Finora nei giorni di pioggia l’area si riempiva di terra sporca e aghi di pino. Inoltre il nubifragio del 24 luglio 2023 ha divelto un albero e danneggiato parte di muretto e vialetto. L’intervento prevede la realizzazione di una barriera in cemento su tutto il perimetro interno, che fungerà da seduta e conterrà il terreno. Verrà posizionato un nuovo gioco e riqualificati quelli esistenti. Al momento l’area di cantiere è delimitata dalla rete che ne vieta l’accesso ma il Comune conta di concludere i lavori, tempo permettendo, in poche settimane per poi restituire i giochi ai molti bambini che frequentano il Parco. "Con questo intervento l’area giochi tornerà luogo inclusivo di aggregazione e socialità in centro città", afferma il sindaco Raffaele Cucchi.