La visita al Decanato . Tappa a Cerro e Cantalupo dell’arcivescovo Delpini

Una tappa a Cerro Maggiore e Cantalupo per l’arcivescovo Mario Delpini in visita al Decanato di Legnano. L’arcivescovo ha celebrato la messa prima a Cantalupo e poi a Cerro Maggiore, consegnando la regola di vita ai nonni e salutando i chierichetti in sacrestia al termine delle celebrazioni. Monsignor Delpini ha incontrato le autorità civili e militari, il consiglio pastorale e i collaboratori della parrocchia al centro parrocchiale. "Vogliamo salutare e ringraziamo sua eccellenza monsignor Delpini, arcivescovo di Milano, per la partecipatissima visita pastorale. Di questo giorno mi resteranno la gioia delle comunità di Cerro e Cantalupo e soprattutto la parola cardine dell’omelia del nostro arcivescovo: "fiducia". "Un raggio di sole in periodi bui" ha spiegato il sindaco di Cerro Nuccia Berra. La visita pastorale di monsignor Delpini proseguirà a Legnarello dove è atteso sabato 20 gennaio visiterà la parrocchia del SS. Redentore, mentre domenica 21 farà tappa alle parrocchie di Santa Teresa di Gesù Bambino, dei Santi Magi e di San Pietro. Prime a salutarlo saranno le famiglie dei ragazzi delle elementari delle quattro parrocchie nella chiesa del Ss. Redentore. Dopo la Messa del sabato seguirà un momento conviviale presso l’oratorio di Legnarello dove monsignor Delpini sarà lieto di scambiare una parola in particolare con i gruppi di spiritualità famigliare e con le giovani coppie. La serata si concluderà con l’incontro con i consigli pastorali e le comunicazioni più importanti del vescovo circa la vita nelle parrocchie. La domenica saranno coinvolte le altre tre comunità: S. Teresa del Gesù Bambino, i Santi Magi e San Pietro. Ch.S.