La spesa si fa inclusiva. Personale a scuola. E il supermercato è “Autism friendly”

Sotto un sole che non concede riposo e temperature torride, gli operai lavorano al cantiere. Spostano sacchi, smaltiscono macerie. La vigilia di Ferragosto significa poco per loro. In via Melzi la nuova Coop prende forma, grazie alla fatica di chi non è spiaggia o su un sentiero di montagna. Chiusi dal 27 luglio, i nuovi spazi riapriranno il 2 settembre. E Legnano avrà così il suo primo negozio "Autism friendly" (progetto patrocinato da Commissione europea). Cioè sarà un luogo dove comprare merci senza luci e suoni aggressivi, in cui la comunicazione passerà anche attraverso pittogrammi: per favorire l’inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Per arrivare a questo, la formazione è stata necessaria. Grazie alla collaborazione con l’associazione PizzAut, tutti i dipendenti del punto vendita legnanese hanno seguito un corso di quattro ore tenuto da psicologi e psicoterapeuti esperti di autismo, che ha fornito loro gli strumenti per riconoscerne le caratteristiche e favorire la comunicazione. In questo modo si accrescono le opportunità di inclusione. Perché spesso le persone autistiche, di qualunque età e livello cognitivo, non sono a proprio agio nel fare la spesa in negozi organizzati secondo criteri tradizionali. Molto curata sarà la regolazione acustico-luminosa, in modo da non arrecare disagio.

Altra innovazione sta nell’utilizzo della comunicazione visiva all’interno del punto vendita: i pittogrammi sono stati realizzati secondo i criteri della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), sottoposti a neuropsicomotricisti esperti in autismo e fatti visionare, nella loro funzionalità, a persone autistiche, allo scopo di offrire loro la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello verbale. Un sistema di Intelligenza Artificiale migliorerà l’efficientamento e il contenimento dei consumi. Verrà installato un nuovo impianto fotovoltaico, che raggiunge i 136 KWh, a servizio del punto vendita. L’impianto di illuminazione sarà completamente a led.

Silvia Vignati