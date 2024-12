La rotatoria fantasma. L’intervento anti-traffico resta soltanto sulla carta

Quando verrà realizzata la nuova rotatoria prevista all’incrocio tra viale Sabotino e via Bainsizza, figlia della convenzione collegata alla realizzazione del polo commerciale nato a poche decine di metri in questi ultimi anni? La risposta è che la rotatoria, molto probabilmente, non verrà realizzata per nulla in tempi brevi, perché gli operatori sembrano aver interrotto l’iter. Della questione si è discusso in occasione del consiglio comunale di martedì sera per un’interrogazione presentata dal gruppo consigliare della Lega con la quale, appunto, si chiedeva conto dello stato di avanzamento di questo progetto, atteso perché risolverebbe un nodo viabilistico critico.

"La convenzione urbanistica è del novembre 2020 – ha detto la dirigente comunale del settore interessato, Rosella De Zotti, chiamata a dirimere una questione squisitamente tecnica - nella quale era prevista la presentazione del progetto della rotatoria a metà novembre 2023. Il progetto è stato presentato ma alla richiesta di integrazione documentale del dicembre 2023 non c’è mai stata risposta". Tecnicamente, dunque, considerato il tempo trascorso l’ufficio ha proceduto con l’archiviazione della pratica anche perché nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni la convenzione prevede la corresponsione al Comune dell’intero valore delle opere.

In conclusione è oggi impossibile determinare una tempistica certa per qualsiasi tipo di intervento su questo incrocio. "Sono delusa nell’apprendere queste notizie - ha replicato all’aggiornamento Daniela Laffusa, consigliera della Lega - perché la rotatoria tra viale Sabotino e via Bainsizza è un’opera molto importante per cercare di decongestionare il traffico che si crea all’incrocio. Speriamo che la cosa si risolva e che, in ogni caso, se la società deciderà di non realizzare l’opera pagando l’equivalente in denaro al Comune di Legnano, sia poi lo stesso Comune, autonomamente, a realizzare la rotatoria. L’insediamento del vicino polo commerciale tra via Sabotino e via Ciro Menotti, infatti, ha contribuito ad aumentare in maniera sostanziale il traffico in tutta la zona".