La ragazzina sparita torna dalla famiglia

È stata ritrovata Aurora, la 14enne originaria di Corbetta, scomparsa lunedì. A darne notizia è stato il sindaco Marco Ballarini. "Grazie di cuore a tutti per aver condiviso l’annuncio: posso confermarvi che è stata ritrovata ed è tornata al sicuro". La ragazza era scappata da casa, gettando nel panico l’intera città. L’ultimo avvistamento a Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia. Il sindaco aveva invitato alla massima diffusione della notizia. Ignote al momento le cause del gesto della ragazzina. Le ragazze scomparse in Italia sono un tema che da anni inquieta l’opinione pubblica e solleva domande dolorose e urgenti sulla sicurezza, sulla protezione e sulla vulnerabilità delle giovani. Le storie sono numerose, alcune ancora senza una risposta chiara. Le motivazioni alla base di queste sparizioni sono molteplici: abbandoni familiari, fughe per motivi personali, ma anche il coinvolgimento in traffici illeciti o, peggio, atti di violenza.Ch.Sor.