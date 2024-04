La nuova galleria prende forma. Collegamento Terminal 2-Gallarate posato il primo rinforzo del tunnel

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea Rfi a Gallarate. Nei giorni scorsi è stata posata la prima centina della galleria naturale sul lato dell’aeroporto, si tratta della struttura che deve sostenere il tunnel. L’intervento effettuato da Salc segna l’avvio delle attività di scavo che interesseranno una lunghezza di 385 metri. La galleria si inserirà tra altri due tratti artificiali posti alle estremità del percorso. I lavori del cantiere procedono dunque senza sosta, la conclusione è prevista per il mese di luglio 2025 e l’attivazione del nuovo collegamento entro il mese di dicembre dello stesso anno.

Alcune settimane fa sono stati invece posizionati i muri prefabbricati del tunnel artificiale, in prossimità dell’area del crossdromo del Ciglione mentre per consentire al cantiere di avanzare è stata deviata in via provvisoria la strada di collegamento tra Casorate Sempione e Cardano al Campo. Il progetto per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea Rfi a Gallarate, un investimento di oltre 250 milioni di euro, è stato fin dall’inizio contestato dai comitati e dagli ambientalisti secondo i quali si tratta di un intervento con un pesante impatto sull’ambiente.

Promosso da Ferrovienord, in partnership con Sea permetterà la chiusura dell’anello ferroviario intorno allo scalo della brughiera e l’ampliamento del bacino d’utenza dell’aeroporto attraverso la riorganizzazione dei servizi nel quadrante Nord Ovest della regione. Fra gli obiettivi principali, un più efficace collegamento fra l’aeroporto e la città di Milano, la conclusione dell’opera è prevista per luglio 2025, l’attivazione in dicembre.

Rosella Formenti