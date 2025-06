La Notte bianca dei bambini. Viaggio nel mondo del circo

Sarà il tema del circo, con spettacoli, numeri, animazioni, gonfiabili, truccabimbi e palloncini a caratterizzare la Notte bianca dei bambini 2025, in programma dalle 18 alle 23 di domenica in una serata legnanese che ha in programma anche l’ultimo appuntamento dei "Pomeriggi musicali". L’iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con Confcommercio Legnano e Duc LegnanoOn si terrà nel centro cittadino, in via del Gigante e piazza Raoul Achilli. Diverse le aree della Notte bianca: piazza Raoul Achilli e via del Gigante; piazza San Magno dove sarà installata la postazione animata "Circus Spazio Bimbo" e bambini e ragazzi potranno sperimentare giochi circensi; i tratti di corso Garibaldi e corso Magenta inclusi nella Ztl con intrattenimento itinerante; piazza Europa con la postazione "Mondo bimbi", dove si troveranno altri gonfiabili; il truccabimbi sarà presente nella parte finale della Ztl di corso Magenta e in Largo Seprio; nella parte iniziale della Ztl di Corso Garibaldi, invece, si potranno trovare zucchero filato e bolle di sapone. Domenica è poi in programma anche il settimo e ultimo concerto dei "Pomeriggi musicali", alle 21, nel giardino del museo civico, a esibirsi sarà il Vagues Saxophone Quartet, formato da Andrea Mocci, Mattia Quirico, Francesco Ronzio e Salvatore Castellano.

P.G.