La Giornata dello studente. In 38 anni borse per 8 milioni

LEGNANO (Milano)

Un invito a esplorare il limite senza calpestarlo e l’esortazione a fare ricorso alla tecnologia senza dimenticare il rispetto dell’ambiente: nelle parole rivolte alle giovani generazioni dal sindaco Lorenzo Radice e dal presidente della Fondazione Famiglia Legnanese, Giuseppe Colombo, c’è il senso della cerimonia della “Giornata dello studente“ tenutasi ieri mattina al Teatro Tirinnanzi. La manifestazione, organizzata da Fondazione Famiglia Legnanese e patrocinata da Comune di Legnano, Regione Lombardia e Fondazione Banca Popolare di Milano, è arrivata alla 38esima edizione e si concretizza ogni anno attraverso la consegna di numerose borse di studio agli studenti meritevoli di Legnano e dintorni.

Quest’anno sono state consegnate 170 borse di studio per circa 230mila euro, ed è indubbio che il vero motore di questo processo virtuoso sono i 90 donatori – aziende, enti e privati – che contribuiscono in concreto ad accrescere ogni anno la disponibilità. Solo grazie a questo spirito di servizio, in occasione delle 38 edizioni della manifestazione sono stati donati quasi otto milioni suddivisi in 4.683 borse di studio erogate ad altrettanti studenti.

Per questo motivo assumono forte importanza le parole usate ieri dal sindaco Lorenzo Radice, che ha fatto riferimento alla "promessa" contenuta in ogni borsa di studio donata, invitando a "far tornare qualcosa alla comunità". Sarà anche per questo motivo che non sono rari i casi di studenti che, dopo aver ricevuto in altri tempi la borsa di studio, ritornano poi in gioco come donatori.

Come succede poi dal 2021, anno della piantumazione del “Bosco vivo in città“ al Parco Falcone Borsellino – un’idea dell’ex presidente Pietro Cozzi – con i trentacinque alberi rappresentanti altrettante edizioni delle borse di studio, anche in questa occasione l’evento di ieri ha avuto poi un’appendice proprio in questa sede. Autorità e studenti si sono trasferiti a pochi passi dal Teatro Tirinnanzi per aggiungere nel Parco il trentottesimo albero, simbolo di continuità e di una realtà in continua crescita.