La cabina elettrica è vecchia Nelle case salta la corrente

La cabina Enel di via Garibaldi a Bernate Ticino sta creando disagi enormi ai residenti. È decisamente antiquata, contando all’incirca 60 anni di vita, e per ragioni di età andrebbe sostituita per la gioia di tutti. Il problema principale è che è oggetto di sbalzi continui di corrente che, negli ultimi giorni, ha causato il malcontento dei cittadini che vivono attorno. "Saltando spesso la corrente – spiega Teresio Garavaglia, un bernatese – scattano gli allarmi delle abitazioni a ritmo continuo. Cosa che succede spesso di notte con grande dispiacere per tutti noi costretti a svegliarci di soprassalto dai forti decibel dotati di intensità fuori dal normale. Non esagero a dire che il rumore provocato è talmente forte da riuscire a farci impazzire".

In molti auspicano che questa struttura venga demolita al più presto e sostituita con un’altra più moderna e sicura. Decisioni che vanno prese altrove, ovviamente. E che dovranno essere valutate dalla stessa società per l’energia elettrica. Bernate Ticino andrà al voto il prossimo anno e, chissà, l’abbattimento della vecchia cabina, potrebbe rientrare nelle promesse elettorali di alcuni candidati.

"Bernate è un paese con diversi problemi che rendono la vita difficoltosa per noi che la viviamo quotidianamente – continua Garavaglia – Non abbiamo ancora una centralina Telecom per fare solo un esempio. È posizionata nella vicina Boffalora, ma per noi è un disagio perché la navigazione sul nostro comune è lentissima. Adesso ci si mette anche la cabina Enel che, da quel che succede, sta veramente tirando gli ultimi giorni".

Graziano Masperi