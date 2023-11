La borsetta-frigo con gli avanzi: "Un’idea contro gli sprechi"

Una notevole quantità di cibo servito nelle mense scolastiche finisce quotidianamente in discarica. Eppure una buona parte può essere ancora consumata. Da qui nasce l’idea, attuata da Sodexo (la società che da quest’anno gestisce le tre cucine scolastiche comunali) in accordo con l’Amministrazione, di dotare ogni bambino di una borsetta frigo per portare a casa il cibo (non gli avanzi dei singoli piatti in parte consumati) non consumato: il pane, la frutta, gli jogurt, le merendine.

"Nelle mense scolastiche - dice Walter Tavecchia, coordinatore regionale di Sodexo Italia - abbiamo dei menu elaborati su specifiche indicazioni di Ats. Nostro compito è trasformare la materia prima in un cibo che sia il più gradito possibile dai bambini ma, purtroppo, ci sono alcuni alimenti, come il pesce e le verdure, che i bambini scartano, indipendentemente da come sono cucinati. Ma lo fanno anche a casa".

"Tutto questo cibo avanzato viene comunque gettato. Le norme vigenti ci consentono di poter recuperare e assegnare ad associazioni, gattili e canili, solo quella parte di cibo che non è entrata nella catena distributiva. Tutto il cibo che si trova avanzato nel piatto alla fine dell’orario di mensa anche se intonso lo dobbiamo buttare. Non lo si può nemmeno dare agli animali. Ed è davvero uno spreco".

Le borse frigo sono state consegnate ai bambini delle scuole di Bareggio e San Martino dall’assessore all’istruzione Franco Capuano e dai consiglieri Lorenza Gambarè e Alice Cerini. "I genitori dovranno avere l’accortezza di pulirle e rimetterle nelle cartelle per riportarle a scuola il giorno dopo. Le borsette potranno anche essere usate indipendentemente dalla scuola, quando i bambini andranno a fare dei picnic". G.Ch.