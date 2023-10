Invito alla cena benefica grazie a Lions e Caritas

Si chiama “Un aiuto alla povertà” il service che il Lions Club Parabiago Host (con il nuovo presidente Giorgio Silvestri) organizza per questa annata 2023-2024. Il service è a sostegno delle famiglie in povertà assoluta o bisognose di un aiuto economico temporaneo, residenti a Parabiago, attraverso l’incremento della dotazione del Fondo Prossimità Famiglia, ideato e proposto dalla Comunità pastorale Sant’Ambrogio. Lo scorso anno il Lions Club Parabiago Host ha contribuito con un versamento di 1.500 euro.

Si è tenuto infatti il terzo meeting dell’annata lionistica nei locali della mensa solidale “Ermanno Donati”, in via Olona a Canegrate. È stato così celebrato l’ottavo anniversario dall’inaugurazione, il 25 settembre del 2015. La presidentessa dell’associazione Kairos, Rosanna Tozzo, ha relazionato sull’attività della mensa, che a oggi, anche grazie al prezioso contributo dei volontari della Caritas, ha erogato circa 30mila pasti. E il 27 ottobre, in collaborazione con l’oratorio Santo Stefano, ci sarà la tradizionale cena di beneficenza. Per informazioni e prenotazioni Amelia 393556155; Giorgio 3406389583.