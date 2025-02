Inveruno, sequestra un commerciante d’auto per rubargli 7mila euro e il veicolo: liberato dai carabinieri in via Cassinis a Milano

Inveruno (Milano), 6 febbraio 2025 – Contatta un venditore d’auto dicendogli che è interessato ad acquistare un veicolo, in realtà è una trappola dentro cui finisce un commerciante romeno di 34 anni. A ordire la tela dentro cui cade è un marocchino di 31 anni senza fissa dimora, armato e molto pericoloso. I due si danno appuntamento a Inveruno, nell’hinterland ovest milanese. Il romeno ci va, ignaro di quel che gli capiterà. Il marocchino, infatti, lo costringe a salire in macchina sotto la minaccia di un machete, e lo obbliga a raggiungere via Cassinis a Milano, zona Rogoredo, estrema periferia sud della città. Un vero e proprio sequestro di persona. Raggiungono un palazzo. Il maghrebino non si è però accorto che il romeno è riuscito ad allertare la compagna. Sarà quest’ultima a chiamare il 112 e a fornire l’indirizzo in cui il partner si trova: “Sono spaventatissima, fate qualcosa vi prego...”. Provvidenziale l’essere riuscita a fornire via e numero civico precisi.

Traiettorie obbligate

Quando la pattuglia del Radiomobile dei carabinieri arriva, trova nascosto sotto l’auto il marocchino. Sta cercando inutilmente di nascondersi. Dentro una borsa a tracolla ci sono 7mila euro in contanti. Viene immediatamente bloccato. La vicenda sembra finita. Ma basta fare una perquisizione e dall’auto viene fuori il ben di Dio. Il marocchino, infatti, è in realtà uno spacciatore di tutto rispetto. I carabinieri gli trovano un machete con una lama di 43 centimetri, decine di panetti di hashish, per un totale di 7 chili e la riproduzione di un revolver senza il tappo rosso.

Nel cortile del palazzo i militari dell’Arma, intanto, trovano il 34enne romeno che vaga nel cortile del palazzo. è lui a raccontare cos’è successo da Inveruno a Milano. In banca dati risulterà inoltre che il marocchino è destinatario di un recente (di ottobre 2024) ordine di carcerazione del Tribunale di Milano a 3 anni e 10 mesi per spaccio e rapina. È stato quindi arrestato per spaccio e denunciato per sequestro di persona.