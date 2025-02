Interventi sulla rete fognaria. Disagi in vista per i cittadini

Disagi in vista a partire da lunedì per la chiusura al traffico in particolare di una via che, per quanto breve e a senso unico, riveste un’importanza vitale nel sistema di viabilità del centro cittadino. Sono due le modifiche alla viabilità per lavori che interesseranno la zona centrale e la prima, quella più a rischio, riguarda via Ratti.

Dal 17 al 21 febbraio, per limitare l’impatto sugli spostamenti nelle fasce orarie di punta, la via sarà chiusa al traffico in due momenti della giornata, dalle 9 alle 16 e dalle 18 alle 20. La chiusura è necessaria per consentire importanti lavori alla rete fognaria in un tratto che già in passato aveva causato notevoli problemi. La modifica alla viabilità in via Ratti comporta, dal 17 al 21 febbraio e per tutta la giornata, anche l’inversione del senso di marcia in via Buozzi nel tratto fra via Sant’Ambrogio e corso Magenta.

I bus, negli orari di chiusura della strada seguiranno un percorso alternativo saltando, quindi, la fermata di via Ratti. La seconda modifica, che avrà un impatto certo inferiore, riguarda il tratto di via Calatafimi compreso fra via XXIX Maggio e via Pietro Micca: la via in questione per lavori alle reti del gasdotto, resterà chiusa al traffico 24 ore su 24 dal 17 febbraio e per una decina di giorni.

P.G.