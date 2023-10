Insieme nella natura. Genitori e figli esploratori. Wild Camp tutto esaurito

Debutto da sold out al Villaggio Cagnola alla Rasa di Varese, presso il Parco Campo dei Fiori, per il progetto "Wild Camp", iniziativa dedicata alle famiglie promossa nell’ambito del progetto Interreg Insubriparks. Quella che si è svolta ieri è stata la prima di quattro date in programma tra ottobre e novembre. All’esperienza hanno partecipato oltre 30 bambini, accompagnati da altrettanti adulti per un totale di circa 60 persone coinvolte. Accolti al mattino presto nell’area verde del Villaggio Cagnola, i piccoli esploratori insieme ai genitori hanno svolto un primo briefing con i professionisti di Method, società partner del progetto. Si sono così organizzati per vivere un’esperienza, a detta di tutti, davvero unica. Dopo aver ricevuto le attrezzature nel corso della mattinata hanno realizzato un campo tendato, con l’approfondimento delle tecniche di organizzazione e di allestimento. Quindi consigli su tecniche di vita in natura e come preparare uno zaino per un’avventura.

Nel pomeriggio sono seguiti laboratori con la creazione dei ponti di corda e poi la discesa con la teleferica e le sperimentazioni di tiro con l’arco istintivo, per terminare con una dimostrazione di accensione del fuoco, un’escursione in orientamento sensoriale e la costruzione di un rifugio. L’iniziativa, attualmente gratuita grazie al finanziamento europeo per il progetto Insubriparks, è aperta alle famiglie e ai bambini dai 6 ai 13 anni (accompagnati da almeno un genitore) e prevede altri tre appuntamenti. Sabato 21 ottobre si svolgerà presso il Parco Pineta - Centro Didattico Scientifico Osservatorio Astronomico ed Ecoplanetario del Parco Pineta a Tradate. Tema della giornata "Explorer experience: esploratori per un giorno". Quindi domenica 22 ottobre al Parco Spina Verde - La Polveriera e la Valbasca (Como): "Sulle tracce della natura". Sabato 4 novembre al Parco Pineta nei boschi di Appiano Gentile (Como), con programma in via di definizione.

Le iscrizioni saranno aperte nei prossimi giorni sulla piattaforma di prenotazione Method (www.geographicalexploring.cominsubriparks) oppure su www.insubriparksturismo.eu nella sezione Attività. Insubriparks è un progetto transfrontaliero che ha messo in rete cinque parchi tra Italia e Svizzera: il Parco Regionale Spina Verde, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il Parco Campo dei Fiori, le Gole della Breggia e il Parco del Penz.

Lorenzo Crespi