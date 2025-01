Indovina il libro: in biblioteca in gara gli appassionati di lettura

Amate i quiz letterari? Non mancate sabato alle 16 in biblioteca, di piazza Castegnate. Vi attendono Lia Sabbadini e Mirella Zocchi, autrici de “Il gioco delle perle di carta“ (Ultra, 2024), mille quiz per lettori appassionati. Daranno vita a una competizione a squadre, nella quale bisognerà dimostrare quanta familiarità si ha con i libri, sorseggiando una tazza di tè. Ognuno potrà mettersi alla prova abbinando correttamente titoli e autori o riconoscendo un’opera dall’incipit, dalla frase finale o da una citazione significativa. Oppure potrà scoprire se, in base a pochi cenni, è in grado di individuare un personaggio letterario e l’opera in cui agisce. Sabbadini e Zocchi hanno intrecciato per decenni insegnamento e collaborazioni editoriali. Una lunga esperienza che ha fornito il materiale per i loro libri: “Spending review della vita quotidiana. Piccola guida al risparmio leggero“ (Ultra, 2022), per consumare meno e in modo più consapevole, conoscendo meglio i propri bisogni; con il volume “Diario delle mie emozioni nel mondo“ percorrono invece gli spazi creativi del tempo libero. “Il gioco delle perle di carta“ è un libro pensato sia per giocare da soli che per sfidare gli amici, caratteristica che lo rende unico nel suo genere. La partecipazione è gratuita, iscrizioni telefonando allo 0331.503696.

S.V.