Incontro sui Promessi Sposi . Rilettura tra cultura e storia

Per “Voci di Lombardia“ venerdì alle 21 al Polo culturale Catarabia di piazza Unità d’Italia 2, “Volti Ambrosiani“ con il patrocinio del Comune di Canegrate presenta “La Cultura e la storia dei Promessi Sposi". Ne emerge la straordinaria figura di Alessandro Manzoni. Curiosità affascinante: Manzoni è il figlio di Giulia Beccaria, a sua volta figlia di Cesare Beccaria, il celebre scrittore illuminista. "Si narra che Manzoni abbia avuto un unico incontro con il nonno durante la visita della madre Giulia al padre. Ecco una citazione suggestiva dai suoi Promessi Sposi: “La ragione e il torto non si dividon mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto dell’una o dell’altro“". Scopriamo le profonde riflessioni di Manzoni, un uomo che ha catturato l’anima di Milano con la sua penna straordinaria. Il suo romanzo, i Promessi sposi, viene rivisto in chiave moderna e di approfondimento, guardando al passato di una Lombardia che non esiste più.

Il romanzo storico del Manzoni è stato pubblicato per la prima volta nel 1827. È uno dei capolavori della letteratura italiana e racconta le vicende di due giovani, Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, che cercano di sposarsi in un’Italia divisa e dominata da ingiustizie sociali, politiche e religiose. Il romanzo si svolge principalmente in Lombardia, tra il XVII e il XVIII secolo, e si intreccia con gli eventi storici del periodo, come la pestilenza del 1630 e la dominazione spagnola in Italia.

Ch.S.