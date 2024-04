Incidente sull’A4 verso Malpensa, due auto coinvolte e 10 feriti. Anche l’elisoccorso in azione

Bernate Ticino (Milano), 25 aprile 2024 – Gravissimo incidente, questa mattina verso le 10.30, sull'A4, nel tratto tra Marcallo Mesero Malpensa e Novara Est, poco dopo Bernate Ticino.

Dalle prime informazioni, si sarebbero scontrate due automobili, ma la dinamica non è ancora chiara. Una decina le persone coinvolte.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco inviati da Milano sono giunte anche alcune ambulanze, l'automedica ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Traffico in tilt e si è fermata una lunga coda per permettere le operazioni di soccorso. La fila ha superato i 5 chilometri in direzione Novara.