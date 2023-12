Incidente a Vanzaghello, un camion si schianta su un’auto e la distrugge: gravissimo il conducente

Vanzaghello (Milano) – Un terribile incidente quello accaduto questo pomeriggio sulla Strada statale 336 nella zona di Vanzaghello. Una vettura è stata letteralmente schiacciata da mezzo pesante. I due veicoli sono entrati in collisione. A bordo della vettura c’era un uomo di 40 anni rimasto gravemente ferito.

La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto e sul posto è arrivato un ampio dispiegamento di mezzi di soccorso fra vigili del fuoco, una ambulanza della Croce Rossa di Buscate, un’automedica e l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale di Circolo di Varese.

Per estrarre il 40enne sono dovuti intervenire i pompieri con cesoie e divaricatori per togliere l'uomo rimasto intrappolato. Sul posto anche i carabinieri di Busto Arsizio. L'uomo è adesso ricoverato in gravissime condizioni.