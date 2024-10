Incidente e guasto tecnico. In tilt le linee ferroviarie tra cancellazioni e ritardi

Un lunedì nero da dimenticare per i pendolari del Legnanese. Una tragedia ha sconvolto la prima mattina di ieri, quando una persona è stata investita dal treno 307 partito da Milano Centrale alle 5.27 e diretto a Malpensa Terminal 2, con arrivo previsto alle 6.10. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.50, poco distante dalla stazione di Rescaldina, in circostanze che gli investigatori stanno cercando di chiarire. Il personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Secondo i primi accertamenti, l’ipotesi di un gesto volontario al momento sembra la più accreditata dagli inquirenti. Sul luogo dell’incidente, oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano e la Polfer, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica e risalire all’identità della vittima, non ancora confermata. Si ipotizza che sia un uomo di 38 anni residente nella zona.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, coinvolgendo diverse linee chiave per i pendolari. Le tratte Malpensa Express (da Cadorna e Centrale a Malpensa) e la linea Novara-Saronno-Milano sono state particolarmente colpite. Trenord ha consigliato ai passeggeri in viaggio tra Novara e Milano di utilizzare la linea S6, che parte e arriva alla stazione di Novara Fs. Per chi viaggiava tra Milano Cadorna e Malpensa, sono stati attivati bus sostitutivi a partire dalle 7. In totale cinque treni del Malpensa Express hanno subito modifiche o ritardi significativi, mentre sette corse sono state cancellate. La circolazione ferroviaria, già compromessa, ha subito ulteriori disagi a causa di un guasto tecnico registrato alla stazione di Milano Certosa, che ha aggravato i ritardi sulla linea Milano-Varese. La circolazione dei treni nel nodo di Milano e nell’Ovest della Lombardia è stata fortemente compromessa dalle 6 e si è prolungata per oltre tre ore. Alle 9.40, dopo l’intervento dei tecnici di Rfi, la circolazione è stata ripristinata, ma i rallentamenti si sono protratti per l’intera mattinata. Il perdurare del guasto ha impedito a Trenord di garantire i collegamenti regionali da/per Domodossola, Varese/Porto Ceresio, Luino e le linee suburbane S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello. I ritardi sulle linee sono progressivamente aumentati fino a 120 minuti.