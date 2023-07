Incidente all'Autolaghi, traffico in tilt, ferito autista di 33 anni

Grande paura e traffico in tilt ieri mattina per un incidente all’altezza del raccordo tra l’Autolaghi e la superstrada 336 di Malpensa, coinvolto un veicolo pesante che per cause da accertare mentre affrontava la curva in prossimità dello svincolo si è ribaltato sulla carreggiata. Subito è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio – Gallarate e gli agenti della Polizia stradale per i rilievi. Ferito ma non grave l’autista, un uomo di 33 anni, portato in ospedale per accertamenti. La cisterna trasportava sostanze chimiche non pericolose, non c’è stato nessuno sversamento dopo l’incidente. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità per la chiusura del tratto interessato dal ribaltamento.