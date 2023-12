Incidente in A8, direzione Milano: quattro persone ferite, tra cui una bambina di due anni

Legnano (Milano) – Incidente sull’autostrada A8 in direzione Milano, coinvolte due auto, ferite quattro persone, due donne, di 40 e 56 anni, un uomo di 36 anni e una bambina di due anni, per fortuna nessuno in gravi condizioni.

Lo scontro si è verificato intorno alle 12,30 nel punto in cui la Milano-Varese si interseca con il tratto in direzione di Como/Chiasso. Sul posto sono arrivati i soccorsi e l’elicottero in volo da Como, la Polizia stradale per i rilievi. Tutti i mezzi di soccorso sono ripartiti in codice verde, anche le condizioni della piccola rimasta ferita non destavano preoccupazione. L’incidente ha avuto invece pesanti ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso nella giornata festiva: lunghe code erano segnalate tra Legnano e il bivio Lainate/Chiasso in direzione Milano.