Incentivi per le Cer. Camera di Commercio: "Un passo avanti"

Il recente decreto firmato dal ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin avvicina l’Italia alla transizione energetica, con incentivi per chi decide di dare vita alle Cer, le Comunità energetiche rinnovabili. Un passaggio che per la Camera di Commercio di Varese è un concreto passo avanti nel percorso avviato con la costituzione di "MalpensaFiere Cer", a Busto Arsizio, con i suoi 21 soci sottoscrittori e con l’obiettivo di ottenere un’energia totale da impianto fotovoltaico a regime del valore di circa 2,5 GWh. Tra i soci alcuni sono i prosumer, ovvero soggetti consumatori di energia e anche produttori, e altri consumer. Gli aderenti appartengono a diversi settori: manifatturiero, servizi, ristorazione, alberghiero, pubblica amministrazione, associazioni di categoria e ordini professionali. La Camera di Commercio sta inoltre lavorando anche a nuove ipotesi di Cer. "Dopo MalpensaFiere - dice il segretario generale Mauro Temperelli - si sta valutando il progetto di costituirne un’altra nella città di Varese: l’hub sarà il Centro Congressi Ville Ponti e i potenziali consorziati saranno le realtà collegate alla cabina primaria di trasformazione che comprende un’ampia fetta della città". E intanto per sostenere lo sforzo del sistema economico varesino Camera di Commercio mette a disposizione 160mila euro con un bando con scadenza al 30 aprile. L.C.