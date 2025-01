Incendio nel capanno. Paura per un’anziana

Attimi di paura ieri mattina per un’anziana signora residente in una villetta alla periferia est di Villa Cortese. Attorno alle 10 un incendio scoppiato in un portico adiacente all’edificio ha sprigionato una densa colonna di fumo nero. Le fiamme sviluppatesi improvvisamente hanno subito investito tutta la tettoia del capanno costituita da travi in legno, mentre il fumo ha interessato la vicinissima abitazione dove risiede l’anziana signora. Fortunatamente i soccorsi intervenuti rapidamente sul posto hanno permesso di mettere in salvo la donna che viveva in casa attaccata a una bombola per l’ossigeno. Fatta eccezione per lo spavento causato dalle fiamme, l’anziana signora non sembrerebbe aver riportato particolari conseguenze. L’incendio del capanno, invece, ha richiesto l’intervento di cinque squadre di vigili del fuoco, tra cui un’autoscala e un mezzo attrezzato per gli interventi speciali, in quanto era sospetta la presenza di gas in bombole. Il marito dell’anziana donna, che al momento dell’incendio non era in casa, era solito conservare nel capanno, andato totalmente distrutto, tutta una serie di oggetti in disuso accumulati nel corso degli anni. Paolo Mattelli