Nuovo allarme incendio al Fornaroli: vigili del fuoco in azione all’ospedale di Magenta

Magenta (Milano). 5 gennaio 2025 – Un principio di incendio si è verificato all’ospedale Giuseppe Fornaroli di Magenta nelle prime e ore della notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio. L’allarme è scattato in un reparto interessato da un cantiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il rogo – secondo quanto emerso – sarebbe stato di piccole dimensioni e immediatamente circoscritto. Si tratta del secondo episodio nell’arco di pochi giorni. Sono in corso accertamenti per capire cosa sia accaduto, al vaglio anche le telecamere di sorveglianza. Sul posto anche i carabinieri.

Un episodio analogo, come detto all’inizio, era accaduto solo pochi giorni fa. La stanza dove si era sviluppato il rogo era sigillata, sicuramente fino alla sera precedente, e si ipotizza che qualcuno, per ripararsi dal freddo, l’abbia aperta e abbia utilizzato l’armadio per fare del fuoco e sprigionare calore. Le squadre antincendio interne all’ospedale erano intervenute immediatamente, riuscendo a bloccare l’avanzare delle fiamme. Subito dopo sono arrivati anche i pompieri per completare la messa in sicurezza del locale e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.